Son dakika haberleri: Elazığ'da, 500 gram esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kent girişinde durdurulan araçta 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kent girişinde durdurulan araçta 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda A.A. (51) ve T.T.'nin (45) Bingöl'den uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan 2 kişinin bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilen 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. ve T.T.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ