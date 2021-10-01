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Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara böyle yansıdı Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kovancılar ilçesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D. B. idaresindeki 23 KA 558 plaka sayılı otomobil ile S. D. yönetimindeki 23 HP 873 plaka otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Şemsettin Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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