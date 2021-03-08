- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
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- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu

08.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:54
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu

- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu Elazığ'da helikopter kazasında şehit düşen aralarında 8.Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ında olduğu 11 asker için fidanlar toprakla buluşturuldu.

- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da helikopter kazasında şehit düşen aralarında 8.Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ında olduğu 11 asker için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında başlattığı Mercan Seferberliği çerçevesinde her ilde olduğu gibi Elazığ'da da Mercan Ormanları kapsamında fidanlar toprakla buluşturulmaya başlandı. İl Müdürlüğü öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapılan etkinlik merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlarca köyündeki ağaçlandırma sahasına gerçekleştirildi. Etkinlikte geçtiğimiz günlerde Bingöl'den Bitlis'e giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ında aralarında olduğu 11 asker için 300 fidan toprakla buluşturuldu. Şehitlerin isimleri de fidanların üzerine yazılarak asıldı.

"11 şehidimizin anısına burada ağaç dikmekteyiz"

Etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, " Şuan itibariyle de Bağlarca köyümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın girişimleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla 4 Mart 2021 Perşembe günü elim bir kazada şehit olan 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş başta olmak üzere 11 şehidimizin anısına burada ağaç dikmekteyiz. Bu emekleri, hizmetleri Allah kabul etsin. İnsanımız gerçekten kendisine hizmet eden, gönülden çalışan tüm insanları bağrına basan bir korgeneral olarak değil, bir insan olarak sahip çıkan güzel insan Osman Erbaş'ı adını ve tüm şehitlerimizin adını buradaki orman ormanda ağaçlarla yaşatacak. Ümit ediyorum ki, bu üzücü kazalar bir daha yaşanmasın. İdarecilerin yapmış olduğu hizmetler eğer kabul oluyorsa isimleri de kalıcı oluyor. Ben biliyorum ki, kendisinin hizmetleri kabul olundu ve ismi de kalıcı olacak. Bundan sonraki süreçte ben şunu da müjdesini vermek isterim, korgeneralimizin ve diğer şehitlerimizin isimleri de inşallah gerek Elazığ'da olsun gerek memleketlerinde olsun kamu kurumlarında, diğer hizmetlerde bir takım çalışmalarda yaşatılacak" dedi.

"Kadınlarımız geleceğimizi daha güçlü kılacak"

Kadınların katılmış olduğu farkındalık etkinliğine de değinen Vali Yırık, "Eğer bir kişiye gitmek istiyorsanız babayı eğitin ama bir toplumu etmek istiyorsanız anneyi, kadını eğitin şeklinde güzel bir cümle var. Kadınlarımızın eğitimi, kadınlarımızın sosyal hayatta çalışması geleceğimizi daha güçlü kılacak. Çünkü onların hayata bakış açıları, meselelere yaklaşım tarzları kesinlikle bizlerden çok daha farklı. Bu ormandan ise insanlar bir şekilde istifade edecek, gölgesinden, havasından, oksijeninden ve görsel güzelliğinden faydalanacak. Bu arada göçebe bir ailenin evladı olarak bizleri, eşi yıllarca yurtdışında çalışıyorken, işçilik yapıyorken bizi hayata hazırlayan, dünyaya getiren ve bize bu millete hizmet edeceksiniz diyerek sabah, öğle, akşam yemeklerimizi bilaistisna kesintisiz bir şekilde önümüze koyan ve bize annelik dışında babalık da yapan, 2006 yılının 1 Eylül tarihinde rahmeti Rahman'a kavuşan annem Hidayet Yırık'ın da kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.

İl Müdürü Suat Kenç de " Bugün 'Mercan Ormanı' adı altında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının bir orman yetiştirme günü. Fakat Elazığ için bu farklı bir anlam. Irak'taki cepheden Ağrı'daki Tendürek'teki cepheye kadar koşan 8.Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Paşa olmak üzere 11 tane mübarek evladı şehit verdik. Bugün maalesef o şehitlerimiz adına da burada şehitler ormanı oluşturuyoruz. Bu millet unutmaz, bu millet vefalıdır. Dün Plevne Osman Paşasını unutmayan bu millet Elazığ'da da devletin adamı, halkın adamı, milletin adamı, şehitlerin babası, gazilerin babası, Şehit Osman Paşa'yı ve arkadaşlarını unutmayacak" şeklinde konuştu.

Fidan dikme etkinliğe Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra eşi Ayşe Yırık ile kurum müdürlerinin eşleri ve çok sayıda kadın katıldı.

- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu
- Elazığ'da fidanlar, 11 şehit için toprakla buluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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