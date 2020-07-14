Son dakika haberleri | Elazığ'a vali yardımcısı ve kaymakam atamaları Son dakika haberi: Bugün yayımlanan resmi gazetede Elazığ'a 3 vali yardımcısı, 7 kaymakam ile bir hukuk müşaviri atandı.

Bugün yayımlanan resmi gazetede Elazığ'a 3 vali yardımcısı, 7 kaymakam ile bir hukuk müşaviri atandı. Elazığ'dan ise 3 vali yardımcısı ve 7 kaymakam başka illere görevlendirildi.

Vali yardımcıları ve kaymakamların atamalarına ilişkin karar resmi gazete bugün yayımlandı. Buna göre Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Düzce Vali Yardımcılığına, Vali Yardımcılarından Uhut Emre Koyuncu Ankara Kalecik Kaymakamlığı'na, Erkan Kaçmaz ise Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığına atandı. Elazığ'a ise yeni vali yardımcısı olarak Adıyaman Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Kilis Polateli Kaymakamı Mahmut Şeher, Kütahya Dumlupınar Kaymakamı iken geçici görevle görevlendirilen Abdulkerem Abbasoğlu'nun asaleten ataması gerçekleştirildi. Diyarbakır Çınar Kaymakamı Selami Kaya ise Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atandı.

7 ilçenin kaymakamı değişti

Öteyandan 7 ilçenin kaymakamı ise değişti. 7 kaymakamdan 2'si farklı illerde vali yardımcılığı görevine getirildi. Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Diyarbakır Vali Yardımcılığı'na yerine ise Edirne Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Karakoçan Kaymakamı Nebi Çanga, Artvin Vali Yardımcılığı'na yerine Malatya Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli Aydın Koçarlı Kaymakamlığı'na yerine Sivas Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Palu Kaymakamı Mustafa Demir, Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlığı'na yerine Sivas Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli,Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat Denizli Serinhisar Kaymakamlığı'na yerine Bilecik İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz,Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk Batman Hasankeyf Kaymakamlığı'na yerine Adana Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Maden Kaymakamı Refik Özsoy Şırnak İdil Kaymakamlığı'na yerine ise Düzce Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin atandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA