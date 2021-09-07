Son dakika haberleri: El Salvador halkı, Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan kararı protesto etti

Son dakika haberler: Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yüzlerce protestocu, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etti.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yüzlerce protestocu, Yüksek Mahkemenin Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etti.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent San Salvador'daki Anayasa Anıtı önünde toplanan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, Bukele'ye ve mahkeme üyelerine tepki gösterdi.

Bukele'nin yeniden seçilme isteğinin anayasaya aykırı olduğunu savunan eylemciler, anayasanın yeniden düzenlenmesini talep eden pankart ve dövizler taşıdı.

Olaysız dağılan gruplar, yeniden sokaklara çıkacaklarını vurgularken mahkemenin kararı, başta ABD olmak üzere birçok uluslararası topluluk tarafından eleştirildi.

Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Kudüs'ten Orta Amerika'ya göç eden Filistin kökenli Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

6,5 milyon nüfuslu El Salvador'da ülke nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan