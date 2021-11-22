Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti - Haberler
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Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

Ankara'da ikamet eden Güler Dalkılıç ve Sabiha Öztürk, elleriyle ördükleri çorapları Doğu'da görev yapan Jandarma personeline gönderilmek üzere hediye etti.

HAKKARİ (İHA) - Ankara'da ikamet eden Güler Dalkılıç ve Sabiha Öztürk, elleriyle ördükleri çorapları Doğu'da görev yapan Jandarma personeline gönderilmek üzere hediye etti.

Ankara'da yaşayan Güler Dalkılıç ve Sabiha Öztürk, kendi elleriyle ördüğü çorapları Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Örülen çoraplar, Doğu Anadolu'da görev yapan personele ulaştırılmak üzere Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderilerek teslim edildi. - ANKARA

Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

Teyzeler, elleriyle ördükleri çorapları Jandarma'ya hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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