Son dakika haberleri | El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.
Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.
Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı sayısı artıyor. Sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında can kaybı sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi. - EL BAB
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa