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Son dakika haberleri | El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | El-Bab'daki terör saldırısında ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı sayısı artıyor. Sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında can kaybı sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 40'a yükseldi. - EL BAB

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

El Bab, Suriye, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

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