Son dakika haberleri... El Bab'da patlama: 1 ölü
Son dakika haberlerine göre Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
15.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:36
Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu bir sivil hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale gelirken çevredeki evlerde maddi hasar oluştu.
(Hamad Alnajjar - Mahmud Alhalbi/İHA)
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Kaynak: İHA