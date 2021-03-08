Son dakika haberleri | Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Salud, Bata şehrindeki patlamalarda 17 kişinin öldüğünü açıkladı
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Son dakika haberleri | Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Salud, Bata şehrindeki patlamalarda 17 kişinin öldüğünü açıkladı

08.03.2021 02:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 02:54
Son dakika haberleri | Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Salud, Bata şehrindeki patlamalarda 17 kişinin öldüğünü açıkladı

Son dakika haber... Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da dün askeri kışlada meydana gelen 4 büyük patlamada 17 kişinin öldüğü 420 kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da dün askeri kışlada meydana gelen 4 büyük patlamada 17 kişinin öldüğü 420 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Guinea Salud, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün meydana gelen patlamalarda şu ana kadar 17 kişinin öldüğünü, 420 kişinin yaralandığını duyurdu.

Askeri cephanelikte meydana gelen patlamaların etkisiyle kışlaya yakın birçok evin yıkıldığı ve birçok kişinin göçük altında kaldığı bilgisi paylaşılıyor.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor.

İzinli sağlık çalışanlarının görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısı yapan Salud, vatandaşlardan da acil kan bağışında bulunmalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema ise devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolamaktan sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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