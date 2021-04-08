Son dakika haberleri: Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü
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Son dakika haberleri: Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ekvador'da küçük uçak düştü: 6 ölü

Son dakika habere göre Ekvador'un Guayas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Ekvador'un Guayas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da Nueva Loja'dan kalkan küçük bir uçağın, Guayas eyaletinin Salitre bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Ulusal Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaza sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Salitre'de küçük uçak düştü. Mürettebat Gabriel Guapaz ve Edwin Velasquez ile yolcular Jaime Munoz, Elvis Trujillo, Silvia Orellana ve Julio Jaramillo hayatlarını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Guayaquil'e gitmek üzere havalanan uçakta 1'i kadın 3 doktor olduğu aktarıldı.

Uçağın irtifa kaybederek düştüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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