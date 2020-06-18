Son dakika haberleri! Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini geçti
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Son dakika haberleri! Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini geçti

Son dakika güncel haberi: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4007'ye yükseldi.

Son dakika haberleri! Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bini geçti
18.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:45

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4007'ye yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4007'ye çıktı. Vaka sayısı ise 547 artarak 48 bin 490'na ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 910 oldu.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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