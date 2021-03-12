Son dakika haberleri! Ekonomi yatırım, istihdam, ihracat ile büyüyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi:

- Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programının özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

- Yeni dönem dört temelin üzerine bina edilecek, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. - Basit usulde vergilendirilen 850,000 esnafı gelir vergisinden muaf tutuyor veya yükümlülüklerini kaldırıyoruz. - Verimlilikle potansiyel büyümeyi artıracağız, ithal girdiyi azaltmış, katma değerli ihracatla yerli milli ekonomi hedefliyoruz. - 2021'i nitelikli büyümeye orta vadede girişin hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz. - Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazdır. - Verimliliği, rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf bir yönetim anlayışı ile hayata geçiriyoruz. - Şoklara dirençli ekonomiye giden yol makroekonomik istikrarın devamlılığından geliyor. - Yapısal politikalar tarafında kurumsal yapının teşvik edilmesi, ilk reform alanımız risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacak. - Harcama disiplini konusunda öncelik bütçe politikalarında; Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflığı artırıyoruz. - Perakendede haksız rekabeti ortadan kaldırmak için Avrupa Birliği mevzuatına uygun değişiklikler yapıyoruz. - Dijital pazaryeri platformunda ürününü satan firmaların hakkını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz. - Döner sermayeleri gözden geçirecek ve kademeli şekilde merkezi yönetim, Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. - Bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarının acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırıyor bunları karşılamayanı kaldırıyoruz. - Dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. - Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altının girmesi önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık vakıf ve derneklerdeki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz. - Vergi incelemelerinde sektör ve konular itibarıyla ortaya çıkan farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz - Kamuda taşıt alımı, kiralama, temsil ve ağırlama alanlarına sınırlama getiriyoruz. - Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek, borç stokunun artışını sınırlayacak düzenlemeler yapıyoruz. - Bütçe sonucu ve politika sonuçlarını üç ayda bir kamu maliyesi raporuyla paylaşıyoruz. - Döviz borçların toplam stok içindeki payını düşürüyoruz; ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, TL cinsi senetleri kullanacağız. - Borç stokunun dış şoklara duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç içindeki payının ağırlığını düşürüyoruz. - Kamu maliyesinin gelir tarafını oluşturan vergi politikalarını sadeleştiren adımlar atıyoruz. - Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz, Hazine kullanımı dışındaki kurumların hesabını tek hazine hesabında topluyoruz. - Muhtemel sıkıntıları önlemek için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını revize ediyoruz, karşılıklı anlaşma yöntemini daha yoğun kullanacağız. - Peşin fiyatlandırma anlaşmalarını yaygınlaştırıyoruz. - Kamu alım ihalelerinde dijital sisteme geçiyoruz, önemli ölçüde azaltacağımız istisnalardan muhafaza edilecekler disiplin altına alıyoruz. - Kamu alım kanunu için hazırlık başlatıyoruz; kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendirerek yurtiçi sanayinin gelişmesine katkıda bulunacağız. - Stratejik ürünlerde yerli alım sağlayacak alım garantilerinin önünü açıyoruz; ithal ürün alımını azaltmak için sanayileşme icra komitesi altında merkezi izleme sistemi oluşturulacak - Kamu özel ortaklığı projeleri uygulamasını bir üst seviyeye taşımak için "kamu özel ortaklığı projeleri" kanununu çıkarmayı planlıyoruz. - KİT'leri günün ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutmak için çalışma başlatıyoruz, amacımız KİT'lerden küresel şirketler çıkarmak. - Bu sene için yüzde 4.3'ten yüzde 3.5'e revize edilen bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı