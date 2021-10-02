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Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor 'Güçlü kadın güçlü toplum' mottosuyla kadınlara yönelik önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor

BURSA - 'Güçlü kadın güçlü toplum' mottosuyla kadınlara yönelik önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte 'Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kooperatif üyeleri ile birlikte 'Zeyniler Konağı'ndayapılan çalışmaları inceledi.

Bursa'da en çok kadın kooperatifinin Yıldırım'da bulunduğunun altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz 7 Kadın Kooperatifi ile Bursa'da en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Şuana kadar 4'ü tarımsal 3'ü ticari olmak üzere 7 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı yakın zamanda 14'e çıkarmak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışmaya, üretmeye ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatiflerinin çok güzel işlere imza attıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yıldırım Belediyemizin desteği ile 'Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'miz 4.5 yıldır aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ben kadınlara yönelik destek ve örnek çalışmalarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği içerisinde güzel bir sinerji oluşturacağız" dedi.

Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor

Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor

Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor

Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor
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Haber: Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor - Haberler
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