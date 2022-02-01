Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı Belinde silahla polisin dikkatini çeken şahıs 'Dur' ihtarına uymadı, yere kapaklanınca yakayı ele verdi Karabük'te kent merkezinde sivil polisin belinde silah gördüğü şahıs, "dur" ihtarına rağmen yaşanan kovalamaca sonrası...

Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

Belinde silahla polisin dikkatini çeken şahıs 'Dur' ihtarına uymadı, yere kapaklanınca yakayı ele verdi

KARABÜK - Karabük'te kent merkezinde sivil polisin belinde silah gördüğü şahıs, "dur" ihtarına rağmen yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

Kent merkezinde devriye görevini yapan sivil polis ekipleri, belinde silah fark ettikleri ve durumundan şüphelendikleri bir kişiye 'Dur' ihtarı çekti. Polisin ihtarını aldırış etmeyen Ömer K., kaçmaya başladı. Polisleri peşine takan şüpheli genç, yaşanan kovalamaca sonucu Kent meydanında kıskıvrak yakalandı. Yüzüstü yere yatırılarak elleri kelepçelenen şahsın üzerindeki silahın kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli devriye aracına konularak polis merkezine getirildi.

Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

Son dakika haberleri: Ekipleri peşine taktı, kovalamaca sonucu belinde silahla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title