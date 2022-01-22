Son dakika haberleri! EKİPLER YOLU AÇTI; YARDIM İSTEYEN 2 HASTA AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Son dakika gündem haberine göre SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler ve Yapraktepe köyünde hasta iki vatandaş, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri ve 112 Acil Servis Sağlık çalışanları tarafından evlerinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

PERVARİ, SİİRT (DHA) - SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler ve Yapraktepe köyünde hasta iki vatandaş, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri ve 112 Acil Servis Sağlık çalışanları tarafından evlerinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler ve Yapraktepe köyünde yolları kardan dolayı kapalı olan hasta Songül Erten (17) ve Halil İlhan (45)?nın aileleri 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhban üzerine İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolları açarak, 112 Acil Servis ekipleri de hasta olan iki kişi evlerinden alarak ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Pervari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki hastanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.