Son dakika haberleri: Ekinözü jandarmasından kenevir operasyonu
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Son dakika haberleri: Ekinözü jandarmasından kenevir operasyonu

Son dakika haberleri: Ekinözü jandarmasından kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 29 adet kenevir bitkisi ile 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 29 adet kenevir bitkisi ile 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ekipleri, Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir şahsın yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Söz konusu ikamete müşterek operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde ve bahçesinde yaptıkları aramada ekili vaziyette 29 adet kenevir ile yaklaşık 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir ve esrarla ilgili olarak H.K. adlı şahıs gözaltına alınırken Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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