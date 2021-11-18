Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İstanbul Küçükçekmece'de siyanür içerek intihar eden gençle, silahla öldürdüğü anne ve babası Eskişehir'de toprağa verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Küçükçekmece'de siyanür içerek intihar eden gençle, silahla öldürdüğü anne ve babası Eskişehir'de toprağa verildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Çağrı Ekinci (20), annesi Sakine Ekinci (43) ve babası Yusuf Ekinci'yi (45) evlerinin mutfağında silahla ateş ederek öldürdükten sonra siyanür içerek intihar etti.

Adli Tıp incelemesinin ardından aile üyelerinin naaşları defnedilmek üzere memleketleri Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Asri Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakiben Yusuf Çağrı ile anne ve babasının naaşları defnedildi. Cenazeye ailenin akrabaları ve yakınları katıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

Son dakika haber: Ekinci ailesi üyelerinin cenazeleri Eskişehir'de defnedildi

İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı

İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı

 Yapacaklarını önce sosyal medyada paylaşmış! Anne babasını öldürüp, siyanür içerek intihar etti

Yapacaklarını önce sosyal medyada paylaşmış! Anne babasını öldürüp, siyanür içerek intihar etti

 Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti

Kahreden olay! Koronaya yakalanınca babasının evden kovduğu genç intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title