Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
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Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı

Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların hasat dönemi ve havaların sıcak olmasından olayı ekin ve samanlık yangınlarına karşı üreticilerin dikkat etmeleri ve olası yangın durumlarına karşı yanlarında su bulundurmaları istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların hasat dönemi ve havaların sıcak olmasından olayı ekin ve samanlık yangınlarına karşı üreticilerin dikkat etmeleri ve olası yangın durumlarına karşı yanlarında su bulundurmaları istendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ısınan havalar ile birlikte ekin biçme, hasat yapma, saman balyalaması sırasında çok fazla yangın çıktığı ve itfaiyenin bunlara müdahale ettiğini hatırlatarak vatandaşların bu tür yangınlara karşı dikkatli olmalarını istedi. İnal, ekin biçme esnasında biçme makinesinin veya biçerdöverin metal kısımlarının çalışması esnasında aşırı ısınma meydana geldiğini, aşırı ısınan parçaların tarlanın içinde bulunan taş ve benzeri nesnelere çarpması sonucu yangınların başladığını söyledi. Yangınların büyüyerek ekin yangınlarına dönüştüğünü belirten İnal, yangınların ilk çıktığı anda müdahale edilmediği zaman yangının büyüyerek çiftçinin 1 yıllık emeğinin yanmasına neden olduğunu kaydetti. Başkan İnal, yangın çıktığı anda hızlı müdahale edebilmek için traktörlerin arkasına takılan ilaçlama makineleri içinde su olacak şekilde uygun bir yerde hazır bekletilmesi yada en azından araçlarında en az 2 adet 5 litrelik pet şişede su bulundurması gerektiğini kaydetti.

Samanlık yangınları da çoğaldı

Son günlerde Manisa il sınırları içinde saman depolama alanlarında çıkan yangın sayısında artış görüldüğünü söyleyen İnal, "Tam kurumadan veya ıslanarak balyalanan samanların depolandığı görülmüştür. Tam kurumadan balyalanan samanların, depolama alanlarında kuruması esnasında ısınarak kızışması sonucu yangın başladığını ve büyüyerek tüm samanlara yayıldığı görülmektedir. Bu tür olayların önüne geçmek için samanların tam kurumadan balyalanmaması gerekmektedir. Samanlıklarda yangın çıkma ihtimaline karşılık elektrik tesisatının belli aralıklarla kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca depo alanlarında kontrolsüz bir şekilde kesim ve kaynak işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir. Saman balyalarının belli aralıklarla istiflenerek depolanması önerilmektedir" diye konuştu. - MANİSA

Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
Son dakika haberleri... Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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