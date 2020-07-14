Son dakika haberleri... (Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU TRAFİĞE...
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Son dakika haberleri... (Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU TRAFİĞE...

Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Son dakika haberleri... (Ek görüntü ve bilgilerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU TRAFİĞE...
14.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:03

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı. 

Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. 

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor. Kazaya karışan sürücü 21 yaşındaki sürücü S.H.A.'nın gözaltına alındığı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. 

Kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki sitenin yöneticisi Soner Zilek ise şunları söyledi: "Çok üzgünüz. Yıllardır sesimizi duyurmaya çalıştık. Büyükşehir'e, Karayolları'na başvurduk. Hiç bir sonuç alamadık. Bu sitemizde olan 5. cenaze.  Dışarıdan da kaza sonucu vefat edenler var. Sesimizi ancak bu şekilde duyuranbiliyoruz. Bundan sonra da inşallah yetkililer bizim sesimizi duyar da buraya bir yaya geçidi, ya bir ışıklandırma, ya bir tel örgü, ya bir üst geçit, ya bir alt geçit gibi birşeyler yaparlar." dedi. 

EK GÖRÜNTÜ////////////////////-Site yöneticisi Soner Zilek -Nurullah Acabey-Ahmet Şen-Ali Çekinmez'in fotoğrafı 

Görüntü dökümü: ------------------GÜVENLİK KAMERASI -Çekinmez'in yolun karşısına doğru koşması-Aracın çarpması-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-Toplanan grup -Yolu kapatmaları-Araç kuyruğu-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Yolu kapatanlar ve uzun araç kuyrukları 


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Kaynak: DHA

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