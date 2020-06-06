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Son dakika haberleri... (Ek Görüntü ve Bilgilerle)BAĞCILAR'DA KADIN CİNAYETİ

Son dakika güncel haberine göre Bağcılar'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı.

Son dakika haberleri... (Ek Görüntü ve Bilgilerle)BAĞCILAR'DA KADIN CİNAYETİ
06.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:56

Bağcılar'da bir kişi iş yerinde tartıştığı bir kadına ateş açtı. Açılan ateşte ikilinin yanında bulunan başka bir kadın kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, dün  akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Veysel T.(35) ile Perihan Ayhan(29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Veysel T.'nin tabancasından çıkan kurşun bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.'ın arkadaşı Miray Yılmaz(37)'ın kafasına isabet etti.  Veysel T., Perihan A'ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli Veysel T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Miray Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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