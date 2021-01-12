Son dakika haberleri | (Ek bilgilerle ) İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 şüpheli gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 33 ilde "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sultanbeyli ve Ataşehir'de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin muvazzaf asker olduğu, 108 şüphelinin ise emekli ve eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi. 118 şüpheliden 52'si gözaltına alınırken, 13 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Firari 53 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı