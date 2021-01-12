Son dakika haberleri | (Ek bilgilerle ) İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 şüpheli gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | (Ek bilgilerle ) İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 şüpheli gözaltında

12.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:49
Son dakika haberleri | (Ek bilgilerle ) İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 şüpheli gözaltında

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL merkezli Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 118 şüpheliden 52'si gözaltına alındı. 13 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, firari 53 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 33 ilde "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sultanbeyli ve Ataşehir'de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin muvazzaf asker olduğu, 108 şüphelinin ise emekli ve eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi. 118 şüpheliden 52'si gözaltına alınırken, 13 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlendi. Firari 53 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Murat Kurum İlker Başbuğ Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Ömer Bayram Mesut Bakkal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | (Ek bilgilerle ) İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 şüpheli gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:05:52. #1.14#
title