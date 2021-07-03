Son dakika haberleri! (Ek bilgi ve görüntüyle) PKK/KCK OPERASYONUNDA 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! (Ek bilgi ve görüntüyle) PKK/KCK OPERASYONUNDA 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri! (Ek bilgi ve görüntüyle) PKK/KCK OPERASYONUNDA 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL merkezli 5 ilde gerçekleştirilen KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL merkezli 5 ilde gerçekleştirilen KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısı altında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adı altında faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin uygulanan 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Bingöl, Mardin, Mersin ve Muş'ta 31 adreste bugün arama yapıldı. Şüphelilerin tümü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda fişek, 2 kurusıkı tabanca, çok miktarda tabanca fişeği, çok miktarda örgütsel doküman, örgütsel kıyafetler ve simgeler, dijital materyal, Türk Lirası ve döviz cinsi para ile saldırı ve sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen maket uçak ele geçirildi. İstanbul'un dışında gözaltına alınan şüpheliler de İstanbul'a getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi.

Görüntü dökümü-------------------jandarma ekiplerinin operasyona hazırlık görüntüleri-jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere baskın anı-ekiplerce ele geçirilen silahların görüntüsü-ekiplerce ele geçirilen para ve dövizlerin görüntüsü-ekiplerce le geçirilen dijital materyallerin görüntüsü-ekiplerce ele geçirilen dokümanların görüntüsü-genel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur.'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Diego Emre Kocadağ Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! (Ek bilgi ve görüntüyle) PKK/KCK OPERASYONUNDA 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 17:02:21. #1.16#

title