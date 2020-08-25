Son dakika haberleri! (Ek bilgi ve görüntülerle) TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAFEDEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA
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Son dakika haberleri! (Ek bilgi ve görüntülerle) TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAFEDEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

Son dakika gündem haberine göre Ali ABLAY /İSTANBUL-DHA Tuzla'da bir kafede müşterilerin olduğu sırada meydana gelen pompalı tüfekli çatışma kameralara yansıdı.

Son dakika haberleri! (Ek bilgi ve görüntülerle) TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAFEDEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA
25.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:46

Ali ABLAY/İSTANBUL-DHA Tuzla'da bir kafede müşterilerin olduğu sırada meydana gelen pompalı tüfekli çatışma kameralara yansıdı. Çatışmada büyük korku ve panik yaşanırken olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz günlerde Postahane Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir market sahibi Mehmet Ç. ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafede yaşanan çatışma sırasında müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçmaya başladı. Silahlı kişi kafede peş peşe ateş etmeye başlayınca, kafe çalışanı Necdet K. pompalı tüfek ile karşılık vermeye başladı. Dakikalarca süren çatışmada Mehmet Ç. ağır yaralandı. Çatışmada 2 kafe çalışanı da yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ç. hayatını kaybetti. Şüpheli kafe çalışanı Necdet K. Tuzla Aydıntepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, olayda kullandığı silah ise kafede ele geçirildi. Necdet K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlendi.

KORKUL DOLU ANLAR KAMERADAÇatışma anları ise kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye gelen silahlı bir kişi ateş etmeye başlıyor. İçerdeki müşteriler sağa sola kaçışırken bir çalışan yaralanarak yere düşüyor. Başka bir çalışan ise pompalı tüfek ile silahlı kişiye ateş etmeye başlıyor. Çatışma sonrası silahlı kişi bir aracı vurularak bir aracın yanında yere düşüyor.

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Kaynak: DHA

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