İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

16.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:20
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde bu sabah gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde bu sabah gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda 'Daltonlar' diye bilinen örgütün üyeleri H.İK. ve  E.Ö., ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  bugün saat 06.00'da İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere, Kastamonu, Muş, Tekirdağ, Kırklareli illerinde "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 59 şüpheliden 8'inin cezaevinde olduğu tespit edildi.  51 şüphelinin yakalanmasına yönelik 39  adrese 150 emniyet mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda "Daltonlar" diye bilinen örgüt üyeleri H.İK., ve  E.Ö., ile örgüt lideri konumunda bulunan S.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 45 kişi gözaltına alındı. Baskında adreslerde yapılan aramalarda 692 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 11 bin 700 lira para ele geçirildi. Öte yandan aramalara narkotik köpekleri de katıldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

(Fotoğraf)


İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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