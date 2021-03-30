Son dakika haberleri | (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 28 GÖZALTI
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Son dakika haberleri | (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 28 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 28 GÖZALTI

Son dakika haberler... (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 28 GÖZALTI* Operasyon anları kamareya yansıdı.

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(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 28 GÖZALTI

* Operasyon anları kamareya yansıdı. 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Murat SOLAK- Ali ÇAĞLAR TİNBEK/

İSTANBUL'da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 şüpheli gözaltına alınırken, düzenlenen uyuşturucu operasyonu da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri 52 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese Özel Harekat ekiplerinin desteğinde operasyon yapıldı.  Ümraniye merkezli Çekmeköy, Sancaktepe ve Tuzla ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 16 şüphelinin firari olduğu belirlenirken, 6 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin asker olduğu ve 1 şüphelinin de öldüğü tespit edildi.  Yapılan aramalarda sentetik kannabinoid ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

OPERASYONA "PARS" İSİMLİ NARKOTİK KÖPEĞİ DE KATILDIÜmraniye Necip Fazıl Mahallesi Samet Sokak üzerine bulunan iki adrese de operasyon kapsamında baskın düzenlendi. Operasyona "Pars" isimli Narkotik Köpeği de katılırken polis helikopteri havadan destek verdi.  Adreste yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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