Son dakika haberleri | (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 22 GÖZALTI
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Son dakika haberleri | (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 22 GÖZALTI

Son dakika haberleri | (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 22 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İSTANBUL'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 11 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralar yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı tespit edilen  şüphelileri yakalamak için Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Bakırköy, Kadıköy, Eyüpsultan, Beykoz, Arnavutköy, Sultanbeyli, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 22 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyona özel harekat ekipleri ile hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik polis köpeği de katıldı. Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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Son dakika haberleri | (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA 11 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 22 GÖZALTI - Haberler
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