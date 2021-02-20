Son dakika haberleri! Eintracht Frankfurtlu Younes, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu'nu andı
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Son dakika haberleri! Eintracht Frankfurtlu Younes, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu'nu andı

20.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:38
Son dakika haberleri! Eintracht Frankfurtlu Younes, ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Saraçoğlu'nu andı

Son dakika haberleri... Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Amin Younes, Bayern Münih'e attığı golün ardından Almanya'nın Hanau kentinde geçen yıl ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu'nu andı.

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Amin Younes, Bayern Münih'e attığı golün ardından Almanya'nın Hanau kentinde geçen yıl ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu'nu andı.

Younes, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Bayern Münih'i konuk ettikleri maçın 31. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

27 yaşındaki Lübnan asıllı Alman futbolcu, golden sonra Fatih Saraçoğlu'nun resminin ve adının yer aldığı siyah tişörtü göstererek, terör saldırısında hayatını kaybedenleri hatırlattı.

Hanau'da 19 Şubat 2020'de Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafe ve bir büfeye düzenlenen ırkçı saldırıda Saraçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4'ü Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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