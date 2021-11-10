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Son dakika haberleri | Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: "Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: "Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür" Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: "Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Sürücü gencin babası, oğluna isyan etti. Sürücü Berat K.(25)'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında şüphelenilen 38 RV 828 plakalı otomobil durduruldu. Araçtaki sürücü ve 3 yolcu genç, araçtan indirildi. Ekipler şahıslar üzerinde arama yaptılar. Şahıslardan Soner U.üzerinde uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede sürücü Berat K.(24)'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

Uygulama noktasına gelen sürücünün babası Osman K., oğluna isyan etti. Baba Osman K., "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil ya." dedi.

Sürücü ve üzerinden tabanca ile aparat çıkan Soner U. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika haberleri | Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür

Son dakika haberleri | Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür

Son dakika haberleri | Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: Verin bir tabancada ben sıkayım yada sık beni öldür

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
Ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: Verin bir tabanca da sıkayım

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