Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Burak Ölmez (21), egzoz gürültüsü yüzünden tartıştığı Samet Yaylacı (28) tarafından tabancayla vuruldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Burak Ölmez (21), egzoz gürültüsü yüzünden tartıştığı Samet Yaylacı (28) tarafından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece 02.30 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce egzoz gürültüsü sebebiyle tartışan Samet Yaylacı 60 ACF 685 plakalı aracıyla seyir halindeyken, 34 VJ 5455 plakalı aracıyla seyreden Burak Ölmez ile karşılaştı. Araçlarından inen ikili burada yeniden tartıştı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaylacı, yanındaki tabanca ile Burak Ölmez'e ateş edip aracına binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Burak Ölmez, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Yaylacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Egzoz sesi tartışmasında vurulan Burak hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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