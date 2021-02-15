Son dakika haberleri... EGM: Şehit polisin ihraç edildiği haberleri gerçeği yansıtmıyor
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Son dakika haberleri... EGM: Şehit polisin ihraç edildiği haberleri gerçeği yansıtmıyor

15.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:44
Son dakika haberleri... EGM: Şehit polisin ihraç edildiği haberleri gerçeği yansıtmıyor

Son dakika haberine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), Kuzey Irak'ta şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan, 'Şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği' yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir. Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır. Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de emniyet teşkilatını derinden üzmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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