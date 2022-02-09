Son dakika haberleri... EGM: "Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların öldürülmesiyle ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa