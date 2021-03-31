Son dakika haberleri: EGM'den Emine Erdoğan'a teşekkür
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Son dakika haberleri: EGM'den Emine Erdoğan'a teşekkür

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Son dakika haberleri: EGM'den Emine Erdoğan'a teşekkür

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki atıklardan geri dönüştürülerek üretilen hayvan kulübelerinin sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva olduğunu belirterek, kulübeleri Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerine teslim eden Cumhurbaşkanı Recep...

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki atıklardan geri dönüştürülerek üretilen hayvan kulübelerinin sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva olduğunu belirterek, kulübeleri Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerine teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden kulübelerdeki sevimli hayvanların videosunu yayınlayan EGM tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Külliyedeki atıkların geri dönüştürülmesiyle yapılan ve Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisimize teslim edilen kulübeler, sokakta yağmur altında kalan anne ve yavru köpeklere yuva oldu. Şükranlarımızla" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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