Son dakika haberleri! EGM'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama
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Son dakika haberleri! EGM'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! EGM'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

Gelen son dakika haberlerine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, ifadesi alınıp, evinde arama yapılması üzerine intihar ettiği ileri sürülen 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46) ile ilgili olayın tüm...

Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti
Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, ifadesi alınıp, evinde arama yapılması üzerine intihar ettiği ileri sürülen 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46) ile ilgili olayın tüm yönleriyle araştırılması için 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilip, tahkikata başlandığını duyurdu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.


- İzmir
Son dakika haberleri! EGM'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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