Son dakika haberleri! EGM'den Çeşme'de intihar eden polis memuru ile ilgili açıklama

Gelen son dakika haberlerine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, ifadesi alınıp, evinde arama yapılması üzerine intihar ettiği ileri sürülen 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek (46) ile ilgili olayın tüm...