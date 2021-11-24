Son dakika haberleri! Eğlenmek için geldiği evde öldürülen genç kızın cinayetinde yargılama başladı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldüren şahıs ve arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturum olarak görülen davada tanıklar ve avukatlar mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar B.A. ve O.Ç. de Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katıldı.

Sanıklardan B.A. mahkemede verdiği ifadesinde, maktul İ.T.'yi tanımadığını ve arkadaşı O.Ç.'nin kendisini aradıktan sonra Kayseri'den 2 kız almaya gidip, İncesu'ya geri döndüklerini söylediği ortaya çıktı. B.A.'nın, boş olduğunu sandığı tüfeği arkadaşı O.Ç.'ye verirken birden ateş aldığını ve i.T.'yi isteyerek vurmadığını da ifadelerine eklediği öğrenildi.

Diğer sanık O.Ç.'nin de ifadesinde olay günü Kayseri'den İ.T. ve M.S.'yi alıp İncesu'ya geldiklerini ve eve girer girmez banyoya gittiğini, daha sonra B.A.'nın elinde tüfekle içeri gittiğini gördüğünü ve İ.T.'nin kafasına tüfeği dayadıktan sonra "Bu benim tek dostum, sırtımı bundan başkasına dayamam" diyerek tetiği çektiğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

Mahkemeye Tanık olarak katılan M.S. ise ifadesinde, olayın meydana geldiği an O.Ç.'nin banyoda olduğunu ve B.A.'nın tüfekle gelerek bir karış mesafeden İ.T.'nin başına ateş ettiğini söyledi.

Olay

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.'yi (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ