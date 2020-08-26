Son dakika haberleri... Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Çekmeköy'de eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında başlayan gerginlik kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Son dakika haberleri... Eğlence merkezinin önünde silahlı çatışma: 2 yaralı
26.08.2020 08:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:37

Çekmeköy'de eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında başlayan gerginlik kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çekmeköy Madenler Mevkiinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlenirken burada tartışmaya başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan 11 el ateş sonucu kimliği henüz belirsiz 2 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişiyi yaralayarak olay yerinden araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı. Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

(Aykut Zor/İHA)

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Kaynak: İHA

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