Son dakika haberleri | Eğlence merkezine operasyonda, 15 kişiye 47 bin lira ceza
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Son dakika haberleri | Eğlence merkezine operasyonda, 15 kişiye 47 bin lira ceza

23.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:51
Son dakika haberleri | Eğlence merkezine operasyonda, 15 kişiye 47 bin lira ceza

Son dakika haberi: 19 önlemleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan eğlence merkezine polis baskın yaptı.

19 önlemleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan eğlence merkezine polis baskın yaptı. İçeride bulunan 15 kişiye 47 bin lira ceza kesildi. İş yeri mühürlenirken sahibi C.Ö, hakkında adli işlem başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda, müşteri kabulü yaptığı belirlenen işletme, polis tarafından mühürlendi. Eğlence mekanında bulunan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 47 bin lira idari para cezası kesildi. İşletme sahibi C.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.


Son dakika haberleri | Eğlence merkezine operasyonda, 15 kişiye 47 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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