Son dakika haberleri | Eğlence mekanı çıkışı tekme tokat kavga kamerada

Son dakika haberleri... Beylikdüzü'nde eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı.

Beylikdüzü'nde eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gelen şahıslar çıkışta nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü birbirlerine saldırdı. Olaya mekan güvenliklerinin girmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı