Son dakika haberleri... Eğitim-Bir-Sen'den Rektör Şükrü Beydemir'e ziyaret
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Son dakika haberleri... Eğitim-Bir-Sen'den Rektör Şükrü Beydemir'e ziyaret

Bir son dakika haberine göre Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Eğitim-Bir-Sen'den Rektör Şükrü Beydemir'e ziyaret
03.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:25

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Temsilcisi Ferit Yetiş ve yönetim kurulu üyeleri Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Üniversite ve Bilecik hakkında sohbete ve istişareye dönüşen ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi ile son buldu. Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, yeni görevinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e başarılar dileyerek, "Sayın Rektörümüz ve ekibine görevinde muvaffakiyetler dileriz. Allah mahçup etmesin hayırlı hizmetlere vesile olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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