Son dakika haberleri: Ege illerinde aşılama oranı yükseliyor, vaka sayısı düşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ege illerinde aşılama oranı yükseliyor, vaka sayısı düşüyor

Son dakika haberleri: Ege illerinde aşılama oranı yükseliyor, vaka sayısı düşüyor
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranının yüzde 80'in üzerinde olması, vaka sayısında azalmayı da beraberinde getirdi.

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranının yüzde 80'in üzerinde olması, vaka sayısında azalmayı da beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 21-27 Ağustos tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, Ege'deki düşüş ile aşılamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aşılama oranıyla "mavi" kategoride bulunan İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak, Türkiye'de vaka sayısının da en az görüldüğü ilk 15 il arasında yer aldı.

Aydın ilk sırada, İzmir dördüncü oldu

İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 36,1'den 37,44'e yükselen Aydın, artışa rağmen geçen hafta olduğu gibi 21-27 Ağustos tarihleri arasında da en iyi durumdaki il oldu.

Vaka sayısı 46,24'ten 43,3'e düşen İzmir de 14-20 Ağustos haftasında yer aldığı dördüncü sırayı korudu.

Ege illeri arasında en hızlı ilerlemeyi ise vaka sayısını 117,47'den 68,32'ye düşüren Manisa sağladı.

Türkiye'de en az vakanın görüldüğü iller arasında Manisa, 23'üncü sıradan 9'uncu sıraya yükseldi.

Denizli'de vaka sayısı 115,38'den 69,75'e, Uşak'ta 108,54'ten 81,48'e indi.

Vaka sayısının en az olduğu iller sıralamasında Denizli 11, Uşak ise 14. sırada yer aldı.

Aşılama oranı da yüksek

Vaka sayılarındaki azalma seyri, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranına ilişkin açıkladığı risk haritasıyla da örtüşüyor.

Türkiye genelinde yüzde 80,47 olan aşılama oranın üzerine çıkan İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak mavi kategoride yer alıyor.

Aydın'da aşılama oranı yüzde 86,9, İzmir'de yüzde 85,6, Denizli ve Manisa'da yüzde 84,7 ve Uşak'ta yüzde 83,3 düzeyinde bulunuyor.

Bölgede belirlenen uygulama noktalarında Kovid-19 salgınına karşı aşı uygulamaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Son dakika haber: Türkiye'de 20 bin 962 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Türkiye'de 20 bin 962 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Kulüp binasında metal kupaların bile eridiği yangında Türk bayrağı ve şehit emanetlerine hiçbir zarar gelmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Sergen Yalçın Mergim Berisha Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Ege illerinde aşılama oranı yükseliyor, vaka sayısı düşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:14:49. #1.16#

title