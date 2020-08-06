Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde sığınmacılara Yunan zulmü
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Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde sığınmacılara Yunan zulmü

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için Ege Denizi'ne iki ayrı lastik botla açılan 43 kişilik sığınmacılar denizin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Son dakika haberleri: Ege Denizi'nde sığınmacılara Yunan zulmü
06.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:08

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidebilmek için Ege Denizi'ne iki ayrı lastik botla açılan 43 kişilik sığınmacılar denizin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin önce botlarını patlatıp daha sonrada Türk Karasuları'na ittiği Suriye, Afganistan ve Somali uyruklu 43 sığınmacı çaresiz geri dönmek zorunda kaldı.

Ayvalık'a bağlı Altınova Mahallesi sahiline dönen 43 kişilik gruptan 30'unu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova-İskele Sahil Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri teslim alırken, 12 kişilik Somali uyruklu grup ise Altınova Mahallesi otogarına gönderildi.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan sığınmacılar Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin insanlık dışı hareketine tepki gösterdi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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