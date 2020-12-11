Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
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Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı

11.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:27

Ege'de Yunan sahil güvenlik gemisinin açık denizde ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlere, Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli uzattığı anların insansız hava aracıyla (İHA) çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Ege'de Yunan sahil güvenlik gemisinin açık denizde ölüme terk ettiği düzensiz göçmenlere, Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli uzattığı anların insansız hava aracıyla (İHA) çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yunan sahil güvenlik botlarının Ege Denizi'nde Rodos Adası'nın kuzeyinde iki şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk kara sularına dönmeye zorladığı anlar, İHA tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Rodos Adası'nın kuzeyine gemiyle getirdikleri düzensiz göçmenleri iki şişme bota aktarmaları, göçmenlerin bulunduğu botları tehlikeli biçimde Türk kara sularına kadar getirmeleri yer alıyor.

Kayıtların devamında Yunan unsurlarının, göçmenleri Türk kara sularına dönmeye zorlayarak açık denizde ölüme terk ettikleri, göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurlarının yetiştiği görülüyor.

Gemiye alınan düzensiz göçmenler, daha sonra kıyıya çıkarılıyor.

Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Ege'de Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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