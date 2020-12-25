Son dakika haberleri: Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince dün ölüme terk edildiği anlar İHA tarafından kaydedildi
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Son dakika haberleri: Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince dün ölüme terk edildiği anlar İHA tarafından kaydedildi

25.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:06
Son dakika haberleri: Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince dün ölüme terk edildiği anlar İHA tarafından kaydedildi

Son dakika haberleri... Ege'de Yunan sahil güvenlik gemisi, dün şişme bir bota aktardığı göçmenleri Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etti.

Ege'de Yunan sahil güvenlik gemisi, dün şişme bir bota aktardığı göçmenleri Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etti. Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ölüme yaklaştığı anlar, Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından anbean kaydedildi. Göçmenlere uzanan yardım eli ise yine her zamanki gibi Mehmetçik'ten geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında Yunan sahil güvenlik botlarının düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesi kayıt altına alındı.

Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler Midilli Adası'nın kuzeyi, Baba Burnu'nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı.

Yunan askerleri gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenleri çekmeye başladı. Göçmenleri Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti.

Ege'nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise her zaman olduğu gibi yine Mehmetçik koştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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