Son dakika haberleri... Efsane güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 60. yıl dönümünde Samsun'da anıldı
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Son dakika haberleri... Efsane güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 60. yıl dönümünde Samsun'da anıldı

08.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:37
Son dakika haberleri... Efsane güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 60. yıl dönümünde Samsun'da anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 60. yıl dönümünde, doğum yeri Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 60. yıl dönümünde, doğum yeri Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

Anma komitesi tarafından Yaşar Doğu'nun büyüdüğü ve daha sonra restore edilerek müze haline getirilen Emirli Mahallesi'ndeki evin bahçesinde program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyulan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç'un konuşması ile devam eden program, Yaşar Doğu Müze Evi'nin gezilmesinin ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyit Ahmet Ağaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili İsmail Tekin, Yaşar Doğu'nun hayatını kitaplaştıran Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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