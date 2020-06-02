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Son dakika haberleri | Efsane boksör Muhammed Ali'nin belgeseli yarın TRT Spor'dan yayınlanacak

Bir son dakika haberine göre Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayat hikayesini anlatan "I Am Ali - Ben Ali" belgeseli, vefatının 4. yılı olan yarın TRT Spor'da yayınlanacak.

Son dakika haberleri | Efsane boksör Muhammed Ali'nin belgeseli yarın TRT Spor'dan yayınlanacak
02.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:59

Efsane boksör Muhammed Ali'nin hayat hikayesini anlatan "I Am Ali - Ben Ali" belgeseli, vefatının 4. yılı olan yarın TRT Spor'da yayınlanacak.

Muhammed Ali'nin hayat hikayesini anlatan belgesel ve unutulmaz karşılaşmaları ölüm yıl dönümünde TRT Spor ekranlarına gelecek.

Tarihin en büyük sporcularından biri olan Muhammet Ali'nin hayatına ilişkin detayların ve en yakınında yer alan insanların röportajlarının yer aldığı belgesel, 3 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'te yayınlanacak.

Vizyona 2014 yılında giren ve izlenme rekorları kıran "I Am Ali – Ben Ali" belgeselinin ardından Muhammed Ali'nin iki unutulmaz maçı da izleyiciyle buluşacak.

Efsane boksörün 1965 yılında Floyd Patterson ile yaptığı maç 4 Haziran Perşembe günü saat 00.50'de, Ernie Terrell ile karşılaştığı mücadele de aynı gün 01.40'ta ekranlarda olacak.

Kaynak: AA

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