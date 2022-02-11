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Son dakika haberleri! Eflani ilçesinde 2 yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Eflani ilçesinde 2 yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika habere göre Karabük'ün Eflani ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

EFLANİ, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde iki farklı noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilk yangın Demirli köyü İncüğez Mahallesinde Şakir Çırak'a ait evde çıktı. Evin bacasının tutuştuğunu fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de soğutma çalışmaları yaptı.

İkinci yangın ise ilçe merkezinde meydana geldi. Öğle sıralarında bir kamu kuruluşuna ait lojmanın kalorifer dairesinin çatısında yangın çıktı. Büyüyen yangın bitişikteki kömürlüğe sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK

Son dakika haberleri! Eflani ilçesinde 2 yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri! Eflani ilçesinde 2 yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karabük, İtfaiye, Eflani, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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