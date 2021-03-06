Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu
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Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu

06.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:46
Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu

Bir son dakika haberine göre Efes Selçuk Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" temalı etkinlikler düzenliyor.

Efes Selçuk Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" temalı etkinlikler düzenliyor. Kortej yürüyüşü, tiyatro gösterisi ve kısa bir müzik dinletisi içeren programda Efes Selçuk Kadın Platformu üyeleri ve Efes Selçuklu kadınlar bir araya gelecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın kent Efes Selçuk'ta farkındalık oluşturan etkinliklerin yer aldığı bir etkinlik programı düzenleniyor. Etkinlik programı kapsamında "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır Kortej Yürüyüşü" 8 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk anıtı önünden başlayacak. Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncularının oynadığı, Gülhan Ayhan'ın yazıp yönettiği "Korkma" adlı tiyatro gösterisi saat 19.30'da Ahmet Ferahlı Parkı'nda seyirciyle buluşacak. Tiyatro gösterisinin ardından saat 20.00'de Efes Selçuk Belediyesi Kent Orkestrası'nın kısa müzik dinletisi ile son bulacak. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek "Kadın İnsanlığın Kanatlarıdır" temalı etkinlik programına davet etti. - İZMİR

Son dakika haberleri | Efes Selçuk'un 8 Mart programı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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