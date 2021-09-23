Son dakika haberleri! "Efelerin efesi" Yörük Ali Efe, ölümünün 70. yılında Aydın'da anıldı

AYDIN (AA) - "Efelerin efesi" olarak ünlenen, Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe'nin vefatının 70. yılı nedeniyle, memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tören düzenlendi.

Yörük Ali Efe Müzesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merkez Valisi ve Yörük Ali Efe'nin torunu Kayhan Kavas, programda yaptığı konuşmada, toplumu bekleyen en büyük tehlikenin geçmişinden koparılması olduğuna dikkati çekti.

Geçmişini bilmeyen, tanımayan toplumların geleceklerine yön veremeyeceklerini vurgulayan Kavas, şöyle konuştu:

"Başka ülkelerin milli kahramanlarını örnek alan insanlar, aslında kendi topraklarında nelerin yetiştiğini bilememektedir. Yörük Ali Efe, efe olduğunda henüz bıyıkları yeni terlemiş, 20 yaşlarında bir delikanlıydı. Kurtuluş Savaşı bittiğinde ise 24 yaşındaydı. Bu yaş dilimlerini özellikle vurguluyorum ki, ben de 20'li yaşların başında kaymakam oldum. Bir ilçeye gittim, orada yöneticilik yaptım ama arkamda Cumhurbaşkanının, Başbakanın, İçişleri Bakanının imzaları, kararnamesi vardı. O güçle yaptık. Bu kişinin arkasında hiçbir şey yok. Sadece kendi karizmaları ve kişilikleri var. Uyandırdıkları intiba ile kendisinden yaşça büyük kişilere önderlik edebildiler. Yine bu kişiler, memleketi işgalden kurtarabilmek amacıyla sonuna kadar savaştılar."

Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Kuvayımilliye'nin, İstiklal Savaşı'nı gerçekleştiren ruh olduğunu belirterek, "Kuvayımilliye, milli iradeye bağlılıktır, vatanın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmaktır. Öncelikle bağımsız bir ülkede, birlik içende ve kardeşçe yaşamak istiyorsak, farklı partilerden olsak bile vatan ve memleket için ortak noktaları ön plana çıkaracağız ve birleştirici olmayı hayatın merkezine oturtacağız." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş de Yörük Ali Efe'nin, Kuvayımilliye önderi ve tarih yazmış bir kahraman olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Yenipazar Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi, zeybek gösterisi sundu.

İlçe Müftüsü Mustafa Can, Yörük Ali Efe'nin mezarı başında dua okudu.

Etkinliğe CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural, Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay, ADÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, CHP İl Başkanı Ali Çankır ile İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Demirci katıldı.