Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Kadir Cin'i transfer etti
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Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Kadir Cin'i transfer etti

Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Kadir Cin'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Son dakika haber: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, smaçör Kadir Cin'i kadrosuna dahil etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, smaçör Kadir Cin'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Spor Toto Spor Kulübünün formasını giyen ve 250 kez de milli takımda görev alan 34 yaşındaki Kadir Cin ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Son 2 sezonda Spor Toto'da mücadele eden ve farklı takımlarda başarılara ortak olan Kadir Cin ile anlaştıklarını aktaran Sözen, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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