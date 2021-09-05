Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Dautefendic'i transfer etti
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Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Dautefendic'i transfer etti

Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Dautefendic'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Amel Dautefendic'i kadrosuna kattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Amel Dautefendic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Dautefendic ile yeni sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Dautefendic'in çok önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Belirledikleri hedefler doğrultusunda transferler gerçekleştirdiklerini kaydeden Sözen, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendisi henüz genç bir oyuncu, aynı zamanda Türkiye vatandaşı olduğu için ülkemizde yerli statüsünde oynuyor. Bosna Hersek, Katar ve Türkiye'de çeşitli takımlarda oynarken, geçtiğimiz sezon Spor Toto'da edindiği Efeler Ligi deneyimiyle bizim takımımıza da katkı sağlayacaktır. Genç oyuncumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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Son dakika haberleri: Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Dautefendic'i transfer etti - Haberler Spor
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