Son dakika haberleri | Edremit'te zeytinlik alanda yangın-1
Son dakika haberine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde otluk alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı.
22.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:20
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde otluk alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),
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Kaynak: DHA