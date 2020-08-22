Son dakika haberleri | Edremit'te zeytinlik alanda yangın-1 Son dakika haberine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde otluk alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde otluk alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

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Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),

Kaynak: DHA